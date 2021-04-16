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Премьер Украины попросил США расширить программу обучения военных

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил США расширить программу обучения украинских военных с участием американских инструкторов. С такой просьбой он обратился к временному поверенному в делах США на Украине Кристине Квин на брифинге, сообщает УНИАН.

Киев заинтересован в том, чтобы подготовка украинской армии американскими военнослужащими проходила в разных регионах страны, а не только в Яворовском учебном центре в Львовской области, где американские военные обучают украинских коллег с 2015 года, заметил Шмыгаль.

Он отметил, что присутствие на Украине американских инструкторов приближает Киев к стандартам НАТО и «значительно повышает боеспособность Вооруженных сил Украины».

«Мы просим и будем также прилагать усилия для того, чтобы подобные тренировки проходили не только на Львовщине, а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу», — заявил глава правительства на брифинге с Квин.

Соединенные Штаты в свою очередь выразили готовность рассмотреть возможность увеличить численность американских военных инструкторов на Украине в случае необходимости.

«Мы постоянно оцениваем, какие возможности имеют военные США для таких проектов, как этот, и мы также оцениваем потребности Украины», — сказала представитель Соединенных Штатов.

Она уточнила, что на Украине на постоянной основе находятся 160 американских инструкторов.

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16 апреля в Львовской области провели ротацию военных Объединенной многонациональной группы, обучающих украинских военнослужащих. Украинский премьер, выступая на церемонии, назвал совместные учения со странами НАТО и программы подготовки украинских военных «чрезвычайно важным компонентом для дальнейшей евроатлантической интеграции Украины и приближения Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО».

Шмыгаль отметил, что «демонстрация поддержки» со стороны натовских государств «сейчас особенно важна для Украины», когда «Россия продолжает бряцание оружием на границе с Украиной».

Квин, в свою очередь, заявила, что украинская армия стала «одной из самых боеспособных» в Европе.

14 апреля министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Пентагон продолжит оказание материальнойй помощи Киеву. В частности, речь идет о поставках на Украину небоевого снаряжения, некоторых видов вооружения, а также отправке военных инструкторов.

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты «привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях по самообороне».

Украина США военные инструкторы
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