Премьер Украины попросил США расширить программу обучения военных

Фото: РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил США расширить программу обучения украинских военных с участием американских инструкторов. С такой просьбой он обратился к временному поверенному в делах США на Украине Кристине Квин на брифинге, сообщает УНИАН.

Киев заинтересован в том, чтобы подготовка украинской армии американскими военнослужащими проходила в разных регионах страны, а не только в Яворовском учебном центре в Львовской области, где американские военные обучают украинских коллег с 2015 года, заметил Шмыгаль.

Он отметил, что присутствие на Украине американских инструкторов приближает Киев к стандартам НАТО и «значительно повышает боеспособность Вооруженных сил Украины».

«Мы просим и будем также прилагать усилия для того, чтобы подобные тренировки проходили не только на Львовщине, а также и в других областях Украины, чтобы мы расширили эту программу», — заявил глава правительства на брифинге с Квин.

Соединенные Штаты в свою очередь выразили готовность рассмотреть возможность увеличить численность американских военных инструкторов на Украине в случае необходимости.