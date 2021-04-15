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Конфликт в Донбассе ,  
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Пентагон продолжит поставлять Украине вооружение

США продолжат поставлять Украине военных инструкторов и некоторые виды вооружений. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. <...> Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях», — пояснил он.

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Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

По словам Ллойда, материальная поддержка США включает в себя поставки небоевого снаряжения, некоторых видов вооружения, а также военных инструкторов.

Глава Пентагона добавил, что США «привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях по самообороне».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден «должен сделать больше», чтобы «сдержать Россию» и помочь положить конец конфликту в Донбассе. «Если США хотят видеть Украину в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами», — добавил украинский лидер.

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В апреле Вашингтон пообещал поддержать Киев в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России.

США Украина Пентагон оружие
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