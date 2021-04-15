Пентагон продолжит поставлять Украине вооружение

США продолжат поставлять Украине военных инструкторов и некоторые виды вооружений. Об этом заявил на брифинге министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. <...> Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях», — пояснил он.

По словам Ллойда, материальная поддержка США включает в себя поставки небоевого снаряжения, некоторых видов вооружения, а также военных инструкторов.

Глава Пентагона добавил, что США «привержены оказанию помощи Украине в ее потребностях по самообороне».