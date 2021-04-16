Посол США в России отреагировал на совет уехать в Вашингтон

Джон Салливан (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посольство США в России не получало официальной корреспонденции о действиях российского правительства против американской дипмиссии. Об этом говорится в заявлении посла США Джона Салливана, поступившем в РБК.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков рекомендовал послу вернуться в Вашингтон для консультаций. В заявлении министерства об ответе на санкции США говорится, что российская сторона считает очевидной в сложившейся ситуации необходимость «чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций».

«Мы не получали никакой официальной дипломатической корреспондении, которая бы предоставила детали о действиях российского правительства против дипломатической миссии Соединенных штатов Америки в России», — говорится в заявлении Салливана.

При этом посол отметил, что дипмисссия увидела сообщение, которое появилось на сайте российского МИДа, и изучает эту информацию.