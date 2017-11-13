Общее прошлое: что случилось с Россией в 1917 году

Отношение к празднованию 7 Ноября — четкий маркер политических настроений. Если в 1990-х к Октябрю относились как к «катастрофе» и «трагедии», сейчас — как к части «Великой российской революции»