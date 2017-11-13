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100 лет революции: Россия отмечает юбилей сразу двух революций 1917 года — Февральской и Октябрьско
«Владимир Ильич был доволен»: как большевики перевозили столицу в Москву Ровно 100 лет назад советские власти организовали переезд российской столицы из Петрограда в Москву. О том, как он проходил, о сложностях, связанных с ним, и об условиях секретности, в которых он был совершен, — в обзоре РБК 14:14
Прививка от революции: почему России необходимо новое государство Переучреждение государственных институтов является для современной России единственной альтернативой новым революционным событиям 13 ноя 2017, 14:59
Век патриархов: как русская церковь строила свою вертикаль власти В 1917 году революция дала русской церкви возможность выйти из-под жесткой опеки государства. Сто лет спустя церковь пытается стать силой, способной предложить свой путь развития страны 10 ноя 2017, 19:40
Управляемая память: как 1917 год стал «слепым пятном» российской истории Идеологический заряд советского времени почти иссяк, и его место ничем не занято. Отсюда или равнодушие к событиям столетней давности, или вера в теории заговоров, которые предлагает власть в сиюминутных политических целях 09 ноя 2017, 13:25
Экспорт революции: чему научил мир Октябрь 1917 года Москве не стоит предъявлять счет Западу за спасение от коммунизма, представление о том, что развитые страны своим благополучием обязаны урокам Октябрьской революции, грешит явным преувеличением 07 ноя 2017, 14:25
Конец двоевластия: хроника июльского восстания 1917 года в Петрограде В июле 1917 года в Петрограде прошли демонстрации с требованиями отставки правительства. Выступления были жестоко подавлены, после чего лидер большевиков Ленин бежал из столицы. Хроника событий — в фотогалерее РБК 16 июл 2017, 17:01
Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея 2 (15) марта 1917 года последний российский император Николай II отрекся от престола, после чего был почти сразу вместе со всей своей семьей помещен под домашний арест в Царском селе. Лето 1917 года оказалось последним спокойным периодом в жизни бывшей царской фамилии, члены которой большую часть времени проводили за прогулками, чтением и домашними делами. О том, как описывал это время последний российский император в своем дневнике, — в фотогалерее РБК​ 31 мая 2017, 23:40
Путин открыл в Кремле поваленный Лениным памятник На месте убийства генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича вновь появился поклонный крест, снесенный в 1918 году. Открывая памятник, президент России заявил, что политическим убийствам не может быть оправдания 04 мая 2017, 15:26
Две трети россиян выступили категорически против возрождения монархии Большинство россиян выступили против возрождения монархии в России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. При этом 28% респондентов, по данным социологов, заявили, что «в целом не против» этой формы правления 23 мар 2017, 11:30
Либо Россия, либо режим: как либералы «раскачивали лодку» сто лет назад Придя к власти в 1917 году, лидеры думской оппозиции были так одержимы желанием довести войну «до победного конца», что в конце концов потеряли связь с действительностью 20 мар 2017, 15:56
Аксенов отказался от идеи монархии в пользу пожизненного правления Путина Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что, выступая за монархию в России, он на самом деле говорил о наделении президента Владимира Путина пожизненными полномочиями. Ранее в Кремле заявили о «прохладном» отношении президента к идее монархии 18 мар 2017, 19:00
Что писала зарубежная пресса о февральской революции в России в 1917 году Беспорядки в столичном Петрограде, закончившиеся отречением от престола Николая II и переходом власти в России к Временному правительству, стали одной из главных тем в мировой прессе тех дней. О том, что писали за рубежом в дни февральской революции 1917 года — в обзоре РБК 15 мар 2017, 14:04
В Кремле рассказали об отношении Путина к идее возвращения монархии Президент Владимир Путин «прохладно относится» к идее установления монархии в России. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Путину неоднократно задавали этот вопрос 15 мар 2017, 13:00
От восторга к отрезвлению: как Россия переболела революцией Идея революции дискредитирована в глазах как элит, так и большинства населения. Нынешняя Россия — глубоко антиреволюционная по своей ментальности страна 14 мар 2017, 17:35
Февраль 1917-го: хроника революции в дневниковых записях Николая II В феврале 1917 года столичный Петроград всего за несколько дней оказался охвачен массовыми демонстрациями и беспорядками, приведшими в итоге к падению самодержавия в России. Хроника решающих дней февральской революции на фоне дневниковых записей последнего русского императора Николая II — в материале РБК 14 мар 2017, 14:01
Революция и бизнес: судьбы российских предпринимателей после 1917 года 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года в Петрограде начались антиправительственные выступления, приведшие в итоге к свержению российского самодержавия и коренным образом изменившие путь развития страны. Как сложились судьбы крупнейших российских предпринимателей, среди которых русские Морган и Рокфеллер, а также прототип Кисы Воробьянинова — в материале РБК. Редакция РБК благодарит Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, а также коллекционера Михаила Золотарева за помощь и предоставленные фотоматериалы 13 мар 2017, 09:36
От утопии к катастрофе: как Россия прельстилась революцией Существовавший в сознании русской интеллигенции идеальный образ французской революции помог оправдать человеческие «издержки» революционных событий в России 09 мар 2017, 14:05
Как российские предприниматели возрождают дореволюционные мануфактуры 100 лет назад, после событий 1917 года, Россия лишилась множества известных торговых марок и популярных по всему миру компаний. Сейчас предприниматели возрождают традиции и старые мануфактуры. Что из этого получается — в материале РБК. 09 мар 2017, 10:24
Оглохшая власть: как убийство Распутина ускорило гибель монархии История одиозного «старца» хорошо показывает, что чем менее гибка политическая конструкция государства, тем тоньше «подушка безопасности» в момент кризиса 09 янв 2017, 17:44
Общее прошлое: что случилось с Россией в 1917 году Отношение к празднованию 7 Ноября — четкий маркер политических настроений. Если в 1990-х к Октябрю относились как к «катастрофе» и «трагедии», сейчас — как к части «Великой российской революции» 06 ноя 2015, 16:18
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