Хуснуллин поручил создать штаб по росту цен на жилье после критики Путина

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье, в него войдут представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и «Главгосэкспертизы», сообщается на сайте правительства.

«Мы уже проанализировали всю картину по ценам на жилье и видим, что ключевое влияние на них оказывает комплекс факторов, среди которых и рост цен на строительные материалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и COVID, и переход на проектное финансирование», — заявил Хуснуллин на совещании по росту цен на жилье.

8 апреля президент Владимир Путин на совещании об итогах реализации посланий Федеральному собранию обратил внимание на «существенный рост» цен на жилье в России. В среднем по стране жилье подорожало на 12%, указал глава государства. «Понятно, скажем, еще Дальний Восток подскочил — не буду объяснять, сами все знаете. Но в европейской-то части? 30 [процентов], 20 [процентов]», — говорил он. Путин дал поручение ФАС «посмотреть, что там [на рынке жилья] происходит». В антимонопольной службе пообещали разобраться.

В Минстрое подорожание квадратных метров объяснили РБК ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, ростом цен на стройматериалы и более доступной ипотекой.