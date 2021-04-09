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Экономика ,  
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ФАС по поручению Путина проверит обоснованность роста цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РБК.

Ранее проверить ситуацию с ценами на жилье антимонопольному органу поручил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Он указал, что стоимость жилья существенно растет. В среднем рост составил 12%, но в некоторых регионах, к примеру, в Северной Осетии, цены поднялись на 30%.

При этом глава государства отметил, что для решения проблемы необходимо увеличить предложение на рынке жилищного строительства.

Каждый пятый мультимиллионер в России решил вложиться в жилье
Бизнес
Фото:Johanna Hoelzl / dpa / Global Look Press

В Минстрое, в свою очередь, указали на то, что главным фактором роста цен стали введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В частности, были приостановлены строительные работы более, чем в 50 регионах страны, а также возник дефицит рабочей силы.

Среди других факторов в ведомстве назвали общемировую конъюнктуру, рост цен на стройматериалы, а также увеличение спроса на жилье из-за низких ставок по депозитам и сохранения экономической неопределенности.

Ранее, в феврале, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что рост цен на жилье провоцирует низкая ставка по ипотеке, установленная в апреле прошлого года в качестве антикризисной меры. Льготную программу она предлагала заменить адресной поддержкой населения.

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ФАС рост цен жилье проверка Владимир Путин
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