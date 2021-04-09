ФАС по поручению Путина проверит обоснованность роста цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жилье в России. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РБК.

Ранее проверить ситуацию с ценами на жилье антимонопольному органу поручил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Он указал, что стоимость жилья существенно растет. В среднем рост составил 12%, но в некоторых регионах, к примеру, в Северной Осетии, цены поднялись на 30%.

При этом глава государства отметил, что для решения проблемы необходимо увеличить предложение на рынке жилищного строительства.

В Минстрое, в свою очередь, указали на то, что главным фактором роста цен стали введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. В частности, были приостановлены строительные работы более, чем в 50 регионах страны, а также возник дефицит рабочей силы.