Меркель назвала способы остановить третью волну COVID-19

Ангела Меркель (Фото: bildgehege / imago-images.de / Global Look Press)

Локдаун и комендантский час в Германии необходимы, чтобы остановить третью волну коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

«Третья волна пандемии крепко держит нашу страну в своих тисках. Работники реанимации посылают один сигнал о помощи за другим. Кто мы такие, чтобы игнорировать их мольбы?» — отметила она во время выступления в парламенте.

Меркель обратилась к парламенту с просьбой расширить полномочия федеральных властей, чтобы они могли беспрепятственно вводить комендантский час в районах с высоким уровнем заражения, подчеркнув, что большинство немцев выступают за строгие меры.

Ее выступление было встречено критикой со стороны законодателей ультраправой партии «Альтернатива для Германии», выступающей против нового локдауна, передает агентство.