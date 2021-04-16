Меркель назвала способы остановить третью волну COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 12:46
Mercedes показал силуэт нового компактного кроссовера Авто, 16:57 В Госдуме заявили о согласии Google обозначать Курилы территорией России Технологии и медиа, 16:55 Навальный сообщил об угрозе принудительного кормления Политика, 16:50 Оператор ФБК Зеленский получил два года по делу о призывах к экстремизму Общество, 16:47 Режиссер и актер Евгений Сангаджиев — о надеждах, страхах и веб-каме Стиль, 16:45 Черный цвет в науке. Подкаст РБК и ASUS, 16:44 Нельзя, но иногда можно: Роструд отвечает на вопросы кадровиков Pro, 16:37 В Греции назвали новые условия въезда в страну для россиян Общество, 16:35 Минск предложил Москве упростить пересечение границы для бизнесменов Бизнес, 16:29 В КЭФ-2021 приняли участие более 8 тысяч экспертов и гостей Пресс-релиз, 16:28 Ушаков передал послу США ответ на санкции против России Политика, 16:27 В Петербурге начали проверку после отравления девочки метадоном Общество, 16:26 Меркель привилась вакциной от AstraZeneca Общество, 16:20 Путин обсудил с членами Совбеза ответ на санкции США Политика, 16:18
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,89 -0,57% EUR/RUB ₽90,93 -0,47% EUR/USD $1,2 +0,09%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Меркель назвала способы остановить третью волну COVID-19

Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: bildgehege / imago-images.de / Global Look Press)

Локдаун и комендантский час в Германии необходимы, чтобы остановить третью волну коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

«Третья волна пандемии крепко держит нашу страну в своих тисках. Работники реанимации посылают один сигнал о помощи за другим. Кто мы такие, чтобы игнорировать их мольбы?» — отметила она во время выступления в парламенте.

Меркель обратилась к парламенту с просьбой расширить полномочия федеральных властей, чтобы они могли беспрепятственно вводить комендантский час в районах с высоким уровнем заражения, подчеркнув, что большинство немцев выступают за строгие меры.

Меркель назвала третью волну пандемии самой трудной
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ее выступление было встречено критикой со стороны законодателей ультраправой партии «Альтернатива для Германии», выступающей против нового локдауна, передает агентство.

Ранее Меркель заявила, что третья волна стала самой трудной для Германии. По ее словам, сейчас число заразившихся коронавирусом «слишком велико», а загруженность отделений интенсивной терапии вновь увеличивается. Канцлер Германии добавила, что пока «самым важным оружием в борьбе с пандемией» остается вакцинация.

В конце марта власти Германии планировали ужесточить ограничения на Пасху. Однако позднее Меркель заявила, что планы объявить локдаун в Германии были ошибкой, и извинилась перед гражданами.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии Большинство бизнес-мероприятий бесполезны — основатель Reddit

Еврокомиссия объявила о начале третьей волны COVID-19 в Европе 19 марта. Число заразившихся коронавирусом в Германии стало расти в начале марта. За месяц показатель вырос до 30,3 тыс. зараженных в сутки, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

За последние сутки в Германии выявили 29,4 тыс. зараженных коронавирусом, общее число случаев в стране превышает 3 млн. Умерли 79 тыс. человек, вылечились — 2,7 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Ангела Меркель Германия коронавирус Локдаун
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,89 -0,57% EUR/RUB ₽90,93 -0,47% EUR/USD $1,2 +0,09%
Материалы по теме
Меркель назвала третью волну пандемии самой трудной
Общество
В Германии оценили возможный вклад «Спутника V» в вакцинацию населения
Общество
В ФРГ увидели нехватку вакцин для остановки третьей волны COVID в Европе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter