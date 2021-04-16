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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Украины увидел стабилизацию с СOVID-19 «почти по всей стране»

Фото: Roman Baluk / Reuters
Фото: Roman Baluk / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом «почти по всей стране». Его слова цитирует газета Верховной рады «Голос Украины».

«Благодаря адаптивному карантину, который широко и безапелляционно критиковали, мы смогли стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией почти по всей стране», — заявил Степанов.

Он также добавил, что Украине удалось избежать введения общенационального локдауна и сохранить баланс между поддержкой экономики и карантинными ограничениями.

С 24 февраля на Украине действует адаптивная модель карантина, согласно которой регионам присваивают один из четырех уровней эпидемиологической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный.

В качестве базового для всей страны установлен желтый уровень, при котором действует ряд послаблений: разрешено проведение массовых мероприятий, кинотеатры и другие заведения культуры могут работать с загрузкой залов наполовину, а рестораны и кафе закрыты с 0:00 до 7:00 — в это время заведения общепита могут работать только на доставку. В транспорте и других общественных местах действует обязательный масочный режим.

Красный уровень предусматривает запрет на работу заведений общепита, торговых центров, развлекательных учреждений, фитнес-клубов, а также всех магазинов, кроме продовольственных и продающих товары первой необходимости. Запрещены любые массовые мероприятия.

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С 20 марта в Киеве ужесточили карантин в связи с резким ростом числа случаев заражения, а с 5 апреля в столице Украины ввели спецпропуска для проезда на общественном транспорте.

На 16 апреля 12 украинских областей находятся в красной зоне карантина, там действуют самые жесткие ограничения: это Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Полтавская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области. Также к красной зоне отнесена столица.

Кличко продлил жесткий локдаун в Киеве до 30 апреля
Общество
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

14 апреля мэр Киева Виталий Кличко объявил о продлении карантинных ограничений в городе до 30 апреля. Все школы и детские сады останутся закрыты, общественный транспорт будет перевозить людей только по специальным пропускам. Ограничения в столице Украины вступили в силу 5 апреля и по первоначальному плану должны были закончиться 16 апреля.

По данным украинского Минздрава, 16 апреля в стране зарегистрировали 17,4 тыс. новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 1,9 млн заражений коронавирусом, 1,4 млн человек выздоровели, 39 тыс. умерли.

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Источник: JHU
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