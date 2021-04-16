Минздрав Украины увидел стабилизацию с СOVID-19 «почти по всей стране»

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время выступления в парламенте объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом «почти по всей стране». Его слова цитирует газета Верховной рады «Голос Украины».

«Благодаря адаптивному карантину, который широко и безапелляционно критиковали, мы смогли стабилизировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией почти по всей стране», — заявил Степанов.

Он также добавил, что Украине удалось избежать введения общенационального локдауна и сохранить баланс между поддержкой экономики и карантинными ограничениями.

С 24 февраля на Украине действует адаптивная модель карантина, согласно которой регионам присваивают один из четырех уровней эпидемиологической опасности — зеленый, желтый, оранжевый или красный.

В качестве базового для всей страны установлен желтый уровень, при котором действует ряд послаблений: разрешено проведение массовых мероприятий, кинотеатры и другие заведения культуры могут работать с загрузкой залов наполовину, а рестораны и кафе закрыты с 0:00 до 7:00 — в это время заведения общепита могут работать только на доставку. В транспорте и других общественных местах действует обязательный масочный режим.