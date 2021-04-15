ЦБ после санкций США напомнил об имеющихся у него инструментах

Здание Банка России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Банк России наблюдает за ситуацией на финансовых рынках после введения новых антироссийских санкций США, говорится в заявлении регулятора.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации», — заявили в Центробанке.

В ЦБ указали на значительное сокращение доли иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и «еще в большей мере в первичных размещениях» за последний год. Так, на начало апреля вложения нерезидентов в облигации федерального займа сократились до 19,7% от совокупного объема, уточнили в Банке России. Их доля в первичных размещениях ценных бумаг в марте составила около 10%.

Регулятор выразил готовность задействовать имеющиеся инструменты в целях сохранения финансовой стабильности в случае необходимости.