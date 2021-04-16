Нарышкин счел новый пакет санкций США признаком нечестной конкуренции
Новый пакет санкций США в отношении России нарушает принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».
Он признал, что конкуренция мировых разведслужб происходит в особых форматах и имеет свою специфику.
«Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно <...> Тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции», — отметил Нарышкин.
Он счел непоследовательными действия США, поскольку введение новых санкций произошло на фоне дружественного разговора глав двух стран.