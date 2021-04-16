Нарышкин счел новый пакет санкций США признаком нечестной конкуренции

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций против России. Соединенные Штаты решили выслать десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, среди которых, по их данным, есть сотрудники спецслужб.

Источники телеканала CNN сообщили, что дипломатам, попавшим в список на высылку, предоставят на это 30 дней.

Также под санкции попали физические и юридические лица, которых Вашингтон счел причастными к вмешательству в президентские выборы в стране. Еще восемь физических и юридических лиц внесены в санкционный список в связи с Крымом.

МИД России в ответ на санкции пообещал дать «решительный и неотвратимый отпор».

