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Война санкций ,  
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Нарышкин счел новый пакет санкций США признаком нечестной конкуренции

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Новый пакет санкций США в отношении России нарушает принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает «РИА Новости».

Он признал, что конкуренция мировых разведслужб происходит в особых форматах и имеет свою специфику.

«Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно <...> Тот пакет санкций — это признак нечестной конкуренции», — отметил Нарышкин.

Он счел непоследовательными действия США, поскольку введение новых санкций произошло на фоне дружественного разговора глав двух стран.

Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций против России. Соединенные Штаты решили выслать десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, среди которых, по их данным, есть сотрудники спецслужб.

Источники телеканала CNN сообщили, что дипломатам, попавшим в список на высылку, предоставят на это 30 дней.

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Также под санкции попали физические и юридические лица, которых Вашингтон счел причастными к вмешательству в президентские выборы в стране. Еще восемь физических и юридических лиц внесены в санкционный список в связи с Крымом.

МИД России в ответ на санкции пообещал дать «решительный и неотвратимый отпор».
 

Сергей Нарышкин США санкции недобросовестная конкуренция
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