Политика , 16 апр, 13:02
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Кремль назвал дату встречи Лукашенко и Путина
Александр Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на 22 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Встреча действительно запланирована на 22 число, во второй половине дня. Планируем, что он прибудет с рабочим визитом», — сказал Песков. По его словам, эта встреча — «продолжение двусторонних отношений».
Лукашенко сообщил о планах встретиться с президентом Владимиром Путиным ранее 16 апреля. «Где-то в конце апреля, скорее всего, 22 апреля, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», — сказал он.
В последний раз президенты встречались в Сочи 22 февраля. Темой обсуждения были отношения двух стран в рамках Союзного государства и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
За день перед встречей с Лукашенко, 21 апреля, Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Послание пройдет в очном режиме в центральном выставочном зале «Манеж». Ранее Песков говорил, что глава государства в ходе послания скажет о задачах по развитию страны, в частности, о системных мерах поддержки экономики и социальной сферы, пострадавших от пандемии. Также, по его словам, будет затронута тема предстоящих осенних выборов в Государственную думу.