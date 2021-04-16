Кремль назвал дату встречи Лукашенко и Путина

Александр Лукашенко (Фото: Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на 22 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Встреча действительно запланирована на 22 число, во второй половине дня. Планируем, что он прибудет с рабочим визитом», — сказал Песков. По его словам, эта встреча — «продолжение двусторонних отношений».

Лукашенко сообщил о планах встретиться с президентом Владимиром Путиным ранее 16 апреля. «Где-то в конце апреля, скорее всего, 22 апреля, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», — сказал он.