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ЦОДД предупредил о возвращении «дачных пробок» в Москву

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

«Дачные пробки» вернутся в Москву в последнюю неделю апреля, из-за чего загруженность дорог в вечерние часы может достичь 8 баллов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«По дорогам города ежедневно будет передвигаться в среднем до 3,3 млн автомобилей, а загруженность дорог в пятницу, 30 апреля, достигнет 9 баллов», — предупредили в ЦОДД.

По данным центра, «дачные» пробки чаще всего образуются на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, на Липецкой улице, на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов. Выезжать из города в сторону области эксперты рекомендуют до 15 часов, после вечернего часа пик или утром в субботу.

Рекордный 2020-й: как пандемия повлияла на загородное жилье Подмосковья
Недвижимость
Фото:FOTOGRIN\shutterstock

В Москве установилась теплая погода с рекордными для этого времени показателями: так, 13 апреля температура повысилась до плюс 21,2 градуса, а 14 апреля — до плюс 21,5 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал апрель самым динамичным месяцем в году, когда температура увеличивается почти на 10 градусов.

Из-за пандемии COVID-19 в Подмосковье по итогам 2020 года вырос спрос на загородное жилье, который затронул как сегмент аренды домов, так и продажи недвижимости, причем интересовали арендаторов и покупателей коттеджи и дома, пригодные для круглогодичного проживания. Средняя стоимость квадратного метра загородного дома в Московской области, по данным ЦИАН, к концу года выросла на 17%, а спрос на покупку загородного жилья — на 65% за год.

Москва пробки в Москве ЦОДД новости
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