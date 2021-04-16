Гинцбург заявил об эффективности вакцинации «Спутником V» животных

Фото: «Ветеринария и жизнь» / АГН «Москва»

Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» будет эффективно защищать животных. Об этом «РИА Новости» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — отметил он, подчеркнув, что вакцину уже проверили на животных, а также на них проходили все доклинические испытания.

По его словам, прививать животных вакциной следует не только для их защиты от вируса, но и для того, чтобы прекратить циркуляцию COVID-19 между ними и человеком.

Гинцбург добавил, что вакцина, которая сделана специально для животных, намного дешевле, чем та, которая сделана для людей, но при этом не менее эффективна.