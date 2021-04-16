Гинцбург заявил об эффективности вакцинации «Спутником V» животных
«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — отметил он, подчеркнув, что вакцину уже проверили на животных, а также на них проходили все доклинические испытания.
По его словам, прививать животных вакциной следует не только для их защиты от вируса, но и для того, чтобы прекратить циркуляцию COVID-19 между ними и человеком.
Гинцбург добавил, что вакцина, которая сделана специально для животных, намного дешевле, чем та, которая сделана для людей, но при этом не менее эффективна.