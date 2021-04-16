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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург заявил об эффективности вакцинации «Спутником V» животных

Фото: «Ветеринария и жизнь» / АГН «Москва»
Фото: «Ветеринария и жизнь» / АГН «Москва»
Вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» будет эффективно защищать животных. Об этом «РИА Новости» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — отметил он, подчеркнув, что вакцину уже проверили на животных, а также на них проходили все доклинические испытания.

По его словам, прививать животных вакциной следует не только для их защиты от вируса, но и для того, чтобы прекратить циркуляцию COVID-19 между ними и человеком.

Эксперты оценили опасность заражения домашних животных COVID-19
Общество
Фото:Burhan Ozbilici / AP

Гинцбург добавил, что вакцина, которая сделана специально для животных, намного дешевле, чем та, которая сделана для людей, но при этом не менее эффективна.

В конце марта стало известно, что ученые Россельхознадзора разработали вакцину от COVID-19 для животных — препарат «Карнивак-Ков». Он предназначен для вакцинации плотоядных животных: пушных зверей, собак и кошек. Массовое производство вакцины может начаться в апреле.

Случаи заражения коронавирусом домашних животных неоднократно были зафиксированы в разных странах мира. Так, в апреле 2020 года антитела к COVID-19 обнаружили более чем у десятка кошек в Ухане, в июле 2020 года — в Великобритании, в январе 2021 года — в Санкт-Петербурге.

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В Россельхознадзоре перечисляли симптомы коронавируса у домашних животных. Среди них: повышенная температура, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз, у отдельных животных — острая кишечная инфекция с рвотой и диареей.

вакцинация животные Спутник V
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