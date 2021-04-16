«Яндекс.Карты» начали показывать пункты вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В «Яндекс.Картах» появилась возможность посмотреть пункты вакцинации от коронавируса в российских городах, сообщили РБК в компании.

«Жители любого города смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшего пункта, а также построить до него маршрут», — пояснили в компании.

В поисковой строке сервиса надо вбить ключевые фразы, например «вакцинация» или «где сделать прививку». Всего в «Яндекс.Картах» указано более 4,5 тыс. таких точек. Пополнять список компания будет совместно с Минздравом.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Вакцинация проходит как в государственных, так и в частных медучреждениях. В Москве с января работают в том числе мобильные прививочные пункты на территориях ТЦ, офисов «Мои документы» и т.д.