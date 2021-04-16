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«Яндекс.Карты» начали показывать пункты вакцинации от коронавируса

«Яндекс» YNDX ₽4 677,8 +0,36% Купить
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В «Яндекс.Картах» появилась возможность посмотреть пункты вакцинации от коронавируса в российских городах, сообщили РБК в компании.

«Жители любого города смогут найти адрес, контакты и время работы ближайшего пункта, а также построить до него маршрут», — пояснили в компании.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

В поисковой строке сервиса надо вбить ключевые фразы, например «вакцинация» или «где сделать прививку». Всего в «Яндекс.Картах» указано более 4,5 тыс. таких точек. Пополнять список компания будет совместно с Минздравом.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Вакцинация проходит как в государственных, так и в частных медучреждениях. В Москве с января работают в том числе мобильные прививочные пункты на территориях ТЦ, офисов «Мои документы» и т.д.

Ранее РБК подсчитал, что ко 2 апреля количество россиян, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, составило 6,93 млн человек — 4,74% населения. Быстрее всего темпы вакцинации идут на Чукотке. Там обе дозы получили 7,27% населения. Затем идут Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).

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По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано 8 944 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 10 225 человек, умерли — 398. Общее число заболевших за весь период пандемии превысило 4,67 млн человек, выздоровевших — 4,3 млн. Умерли за это время более 104 тыс. человек.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

«API Яндекс.Карты» вакцинация коронавирус
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