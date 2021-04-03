Гидрометцентр спрогнозировал потепление в европейской части России

В ближайшие пять дней в европейской части России ожидается потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«На европейской части выше нормы, но на северо-западе региона температура будет выше на четыре-пять градусов, а в центре на один-два градуса. На юге тоже примерно так же, примерно на один-два градуса выше нормы», — рассказал Вильфанд.

По его словам, к 7 апрелю температура в Центральной России вырастет до +13, а на юге, в Краснодарском крае, ожидается около +15. «Обычно на севере и на юге температура отличается градусов на десять. Сейчас она сглажена из-за того, что высокие температуры за счет выноса воздушных масс идут на северо-запад. Резкого похолодания не ожидаем», — пояснил синоптик.

Ранее Вильфанд сообщил, что в Москве ожидается преимущественно солнечная погода. По его прогнозам, с воскресенья, 4 апреля, настанет переменная облачность, преимущественно без осадков.