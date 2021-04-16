Проект российско-германского газопровода «Северный поток — 2» — сложный и нерешенный вопрос, который влияет на американских союзников в Европе. Об этом заявил президент США Джозеф Байден. Трансляция велась на YouTube-канале Белого Дома.

«Северный поток» — сложный вопрос, оказывающий влияние на наших союзников в Европе. <...> Но это по-прежнему актуальный вопрос», — сказал Байден. Он добавил, что был против этого проект еще когда был вице-президентом страны при администрации Барака Обамы.

США ввели санкции против «Северного потока — 2» в 2019 году, еще при администрации президента Дональда Трампа. Американские власти опасались, что у России появится рычаг давления на Европу в виде газовой трубы.

Первые санкции были направлены против компаний, которые занимаются строительством газопровода. Тогда из проекта вышло швейцарское предприятие Allseas, из-за чего работы на месте строительства газовой трубы возобновились лишь спустя год.