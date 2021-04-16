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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден назвал сложным и нерешенным вопрос «Северного потока — 2»

Проект российско-германского газопровода «Северный поток — 2» — сложный и нерешенный вопрос, который влияет на американских союзников в Европе. Об этом заявил президент США Джозеф Байден. Трансляция велась на YouTube-канале Белого Дома.

«Северный поток» — сложный вопрос, оказывающий влияние на наших союзников в Европе. <...> Но это по-прежнему актуальный вопрос», — сказал Байден. Он добавил, что был против этого проект еще когда был вице-президентом страны при администрации Барака Обамы.

Байден заявил о готовности к новым санкциям против России
Политика
Джо Байден

США ввели санкции против «Северного потока — 2» в 2019 году, еще при администрации президента Дональда Трампа. Американские власти опасались, что у России появится рычаг давления на Европу в виде газовой трубы.

Первые санкции были направлены против компаний, которые занимаются строительством газопровода. Тогда из проекта вышло швейцарское предприятие Allseas, из-за чего работы на месте строительства газовой трубы возобновились лишь спустя год.

С января этого года вступил в силу новый пакет санкций. Он направлен против компаний, которые занимаются сертификацией и страхованием в рамках «Северного потока — 2».

Против санкционной политики выступила Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала меры США вмешательством во внутренние дела страны. В марте этого года председатель НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии единого взгляда на «Северный поток — 2» среди членов альянса.

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Северный поток-2 Джо Байден санкции
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