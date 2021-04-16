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Пандемия коронавируса ,  
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Россияне смогут ездить в Абхазию без сдачи теста на коронавирус

Граждане России смогут пересекать границу с Абхазией не сдавая тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В сообщении говорится, что подписанное 9 апреля новое постановление главного санитарного врача России вносит изменения в условия и правила пересечения границы с некоторыми государствами.

«В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. <...> То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок», — указал кабмин.

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9 апреля главный санитарный врач страны Анна Попова подписала постановление, по которому граждане из Армении, Белоруссии и Киргизии обязаны делать тест ПЦР при въезде в Россию.

В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие два-три месяца в России возможен рост случаев заражения коронавирусом из-за традиционной сезонной заболеваемости. Позднее глава Всемирной организации здравоохранения указал, что заболеваемость COVID-19 растет во всем мире уже седьмую неделю подряд, а смертность — четвертую.

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По данным абхазского Минздрава, за последние сутки коронавирус выявлен у 52 человек. Общее число заболевших за весь период пандемии — 13 845 человек. За это время выздоровели 13 305 человек, умерли — 218.

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Источник: JHU
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