Россияне смогут ездить в Абхазию без сдачи теста на коронавирус

Граждане России смогут пересекать границу с Абхазией не сдавая тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В сообщении говорится, что подписанное 9 апреля новое постановление главного санитарного врача России вносит изменения в условия и правила пересечения границы с некоторыми государствами.

«В реестре указано 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. <...> То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок», — указал кабмин.

9 апреля главный санитарный врач страны Анна Попова подписала постановление, по которому граждане из Армении, Белоруссии и Киргизии обязаны делать тест ПЦР при въезде в Россию.