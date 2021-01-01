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Президент Абхазии заразился коронавирусом

В пресс-службе президента заявили, что заболевание проходит в легкой форме, Аслан Бжания исполняет обязанности дистанционно. По данным Минздрава, всего в Абхазии выявили 8459 случаев заражения
Аслан Бжания
Аслан Бжания (Фото: presidentofabkhazia.org)

У президента Абхазии Аслана Бжания выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, он ушел на самоизоляцию, сообщили в его пресс-службе.

Там уточнили, что болезнь проходит в легкой форме, глава государства проходит лечение амбулаторно. Бжания продолжает исполнять обязанности дистанционно, сейчас он находится в своей резиденции в Сухуме.

Глава администрации президента Алхас Квициния заявил ТАСС, что 27 декабря связывался с Бжанией по видеосвязи. Тот рассказал ему, что накануне почувствовал недомогание, после чего решил сделать тест на коронавирус. «Аслан Георгиевич сказал, что никаких особых симптомов у него нет», — отметил Квициния.

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По его словам, коронавирусом переболела большая часть сотрудников администрации президента, а остальным рекомендовали пройти тестирование.

По данным Минздрава Абхазии, в стране по состоянию на 26 декабря подтверждено 8459 случаев заболевания COVID-19, из них 108 человек скончались. Выздоровели 6726 пациентов.

В середине октября в республике ужесточили ограничительные меры, в том числе закрыли школы и детские сады на карантин, руководителей бюджетных организаций обязали отпустить пожилых работников с сохранением зарплаты, запретили массовые и спортивные мероприятия, деятельность театров и концертных залов. Несмотря на это, в Абхазии пока не замечено снижения числа зараженных, заявила главный санитарный врач Людмила Скорик. По ее словам, пик заболевания придется на новогодние праздники.

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В сентябре Абхазия запросила у России около 20 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. По словам Бжании, поставка препарата ожидается в январе-феврале 2021 года, тогда же начнется вакцинация.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Наталия Анисимова
Абхазия коронавирус президент
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