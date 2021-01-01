Президент Абхазии заразился коронавирусом

В пресс-службе президента заявили, что заболевание проходит в легкой форме, Аслан Бжания исполняет обязанности дистанционно. По данным Минздрава, всего в Абхазии выявили 8459 случаев заражения

Аслан Бжания (Фото: presidentofabkhazia.org)

У президента Абхазии Аслана Бжания выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, он ушел на самоизоляцию, сообщили в его пресс-службе.

Там уточнили, что болезнь проходит в легкой форме, глава государства проходит лечение амбулаторно. Бжания продолжает исполнять обязанности дистанционно, сейчас он находится в своей резиденции в Сухуме.

Глава администрации президента Алхас Квициния заявил ТАСС, что 27 декабря связывался с Бжанией по видеосвязи. Тот рассказал ему, что накануне почувствовал недомогание, после чего решил сделать тест на коронавирус. «Аслан Георгиевич сказал, что никаких особых симптомов у него нет», — отметил Квициния.

По его словам, коронавирусом переболела большая часть сотрудников администрации президента, а остальным рекомендовали пройти тестирование.