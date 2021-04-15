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Букингемский дворец опубликовал список гостей на похоронах принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список членов королевской семьи, которые будут присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

В списке 30 персон. Число участников похорон пришлось ограничить из-за пандемии коронавируса. Их посетят в том числе принц Уильям и его супруга Кэтрин Миддлтон, а также принц Гарри, который недавно прилетел из США. Его супруга Меган Маркл не смогла приехать из-за беременности, сообщил представитель Букингемского дворца.

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Принц Филипп умер 9 апреля. Ему было 99 лет, а 10 июня должно было исполниться 100. Он прожил дольше других мужчин британской королевской семьи, а его брак с королевой Елизаветой II стал самым длительным в истории английской монархии.

Еще в феврале Филиппа госпитализировали из-за плохого самочувствия. В больнице он пробыл примерно месяц. В начале марта принца перевели в другую больницу, чтобы лечить от инфекции, и через три дня провели успешную операцию на сердце. В середине прошлого месяца Филиппа выписали, и он вернулся в Виндзорский замок.

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Фотогалерея 

В связи со смертью Филиппа был объявлен восьмидневный траур. Его супруга, королева Елизавета II, через четыре дня вернулась к исполнению своих обязанностей.

принц Филипп похороны Великобритания Букингемский дворец
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