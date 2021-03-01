Супруга королевы Елизаветы II перевели в другую больницу

Персонал больницы рядом с машиной скорой помощи, у госпиталя короля Эдуарда VII (Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС)

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II — 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, — был переведен в другую больницу. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Филиппа перевели из больницы короля Эдуарда VII в больницу Святого Варфоломея, которая также расположена в Лондоне. Во дворце изданию пояснили, что в больнице его продолжат лечить от инфекции, однако также проверят его сердце в связи с ранее диагностированным заболеванием.

В заявлении дворца отмечается, что герцог останется в больнице по меньшей мере до конца этой недели.

О госпитализации принца стало известно в середине февраля. По данным Би-би-си, его отправили в больницу по рекомендации лечащего врача в качестве меры предосторожности. Предполагалось, что под наблюдением он пробудет несколько дней. Позднее в Букингемском дворце подтвердили информацию о госпитализации Филиппа, пояснив, что накануне он плохо себя чувствовал.