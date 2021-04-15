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Захарова увидела в реакции стран НАТО на санкции «вассалитет XXI века»

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Цепная реакция стран НАТО, поддержавших очередные санкции США против России, показывает «порочную блоковую дисциплину», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Страны принимают решения «не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», считает дипломат.

«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет XXI века», — написала Захарова, комментируя высылку российских дипломатов Польшей и вызовы послов России в МИД другими странами.

Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Санкции связаны с «угрозами», которые исходят от России, в том числе с попытками вмешательства в выборы и кибератаками. Союзники США по НАТО приветствовали очередные санкции в отношении российской стороны, которая, по мнению альянса, продолжает дестабилизирующую политику, в том числе в отношении Украины и Грузии. Примером дестабилизирующих действий Москвы организация назвала попытки вмешательства в выборы в странах НАТО, в том числе в американские президентские выборы, «широкомасштабные кампании дезинформации и вредоносную киберактивность».

Посол США в России Джон Салливан был вызван в российский МИД. С американским дипломатом встретился заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению «выстраивать прагматичные отношения с Россией» нанесла по ним новый тяжелый удар», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Рябков сообщил послу о готовящихся ответных мерах на действия Вашингтона. В МИДе указали, что «на протяжении многих лет» Москва пыталась поддерживать отношения с Соединенными Штатами «на приемлемом уровне», однако те «при сменявших друг друга администрациях» лишь усугубляли положение.

Салливан, в свою очередь, заявил, что США дали ясно понять России, что намерены защищать национальные интересы и обязать Москву заплатить за свои действия как в отношении самих Соединенных Штатов, так и их союзников и партнеров.

После введения очередных американских санкций в отношении России Польша объявила троих сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата. Кроме того, британский МИД вызвал посла России из-за обвинений Москвы в кибератаках.

Мария Захарова санкции США санкции против России НАТО
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