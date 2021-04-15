Захарова увидела в реакции стран НАТО на санкции «вассалитет XXI века»
Цепная реакция стран НАТО, поддержавших очередные санкции США против России, показывает «порочную блоковую дисциплину», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Страны принимают решения «не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», считает дипломат.
«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет XXI века», — написала Захарова, комментируя высылку российских дипломатов Польшей и вызовы послов России в МИД другими странами.
15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Санкции связаны с «угрозами», которые исходят от России, в том числе с попытками вмешательства в выборы и кибератаками. Союзники США по НАТО приветствовали очередные санкции в отношении российской стороны, которая, по мнению альянса, продолжает дестабилизирующую политику, в том числе в отношении Украины и Грузии. Примером дестабилизирующих действий Москвы организация назвала попытки вмешательства в выборы в странах НАТО, в том числе в американские президентские выборы, «широкомасштабные кампании дезинформации и вредоносную киберактивность».