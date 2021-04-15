Захарова увидела в реакции стран НАТО на санкции «вассалитет XXI века»

Мария Захарова (Фото: Global Look Press)

Цепная реакция стран НАТО, поддержавших очередные санкции США против России, показывает «порочную блоковую дисциплину», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Страны принимают решения «не на основе реальных фактов, а по команде, демонстрируя псевдосолидарность», считает дипломат.

«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет XXI века», — написала Захарова, комментируя высылку российских дипломатов Польшей и вызовы послов России в МИД другими странами.

15 апреля президент США Джо Байден ввел новые санкции против России. Санкции связаны с «угрозами», которые исходят от России, в том числе с попытками вмешательства в выборы и кибератаками. Союзники США по НАТО приветствовали очередные санкции в отношении российской стороны, которая, по мнению альянса, продолжает дестабилизирующую политику, в том числе в отношении Украины и Грузии. Примером дестабилизирующих действий Москвы организация назвала попытки вмешательства в выборы в странах НАТО, в том числе в американские президентские выборы, «широкомасштабные кампании дезинформации и вредоносную киберактивность».