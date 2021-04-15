В НАТО поприветствовали новые санкции США против России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 76,98 (+1,3) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 92,23 (+1,69) Инвестиции, 13:06
История Zasport: как создается олимпийская экипировка для сборной России Стиль, 16:29 «Как за месяц»: сколько стоит аренда дачи на майские в Подмосковье Недвижимость, 16:26 Госсекретарь США после новых санкций заявил о сотрудничестве с Москвой Политика, 16:17 Сборная России по хоккею объявила состав на матчи Евровызова Спорт, 16:16 Феномен Reverso: что нужно знать о знаменитых часах Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 16:12 Прокуратура Украины объявила об аресте еще 12 российских самолетов Политика, 16:12 Ситибанк перестанет работать с розничными клиентами в России Финансы, 16:11 10 уроков Ever Given: как кризис в Суэцком канале изменит логистику Социальная экономика, 16:10 Какие новые форматы торговли тестируют «ВкусВилл», «Дикси» и «Ашан» Pro, 16:07 Новые санкции США. Спецэфир телеканала РБК Политика, 16:07 Байден заявил о «необычной и экстраординарной» угрозе США от России Политика, 16:02 МИД пообещал решительный отпор в ответ на новые санкции США Политика, 16:02 Чем рискуют компании, не следуя тренду на углеродную нейтральность Зеленая экономика, 16:00 Посла США вызвали в МИД на «тяжелый разговор» после новых санкций Политика, 15:52
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,55 +0,9% EUR/RUB ₽91,63 +0,76% EUR/USD $1,2 -0,06%
Политика ,  
0 

В НАТО поприветствовали новые санкции США против России

Фото: Jonathan Ernst / Getty Images
Фото: Jonathan Ernst / Getty Images

Союзники США по НАТО поддерживают Вашингтон, который ввел новые санкции против России «в ответ на дестабилизирующую деятельность» Москвы, заявил альянс.

«Государства-члены НАТО принимают индивидуальные и коллективные меры для укрепления коллективной безопасности Североатлантического союза», — говорится в заявлении.

Альянс видит в действиях российской стороны продолжение дестабилизирующей политики, в том числе в отношении Украины и Грузии. В НАТО указывают также на «продолжающееся нарушение, невыполнение и обход со стороны России многочисленных международных обязательств и обязанностей, в том числе Будапештского меморандума». Примером дестабилизирующих действий России альянс называет попытки вмешательства в выборы в странах НАТО, в том числе в американские президентские выборы, «широкомасштабные кампании дезинформации и вредоносную киберактивность».

Угроза новых санкций против российского госдолга. Что важно знать
Экономика
Фото:Александр Земляниченко / AP

«По оценкам США и других союзников, все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за хакерский взлом SolarWinds. Мы солидарны с США», — отметили в НАТО.

Таким образом альянс считает Россию угрозой для евроатлантической безопасности и призывает Москву «незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства так же, как выполняют свои обязательства союзники, в том числе существующие соглашения и обязанности по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». В НАТО потребовали от России прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на границе с Украиной и в Крыму.

«В то же время НАТО по-прежнему открыта для периодического, предметного и целесообразного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным», — отметили в организации. В заключение альянс выразил сожаление, что российская сторона «по-прежнему оставляет без внимания» предложение провести совещание Совета Россия — НАТО.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии За ней б/удущее: как россиянка решила оцифровать британский секонд-хенд

Байден ввел новые санкции против России
Политика
Джо Байден

Ранее, 15 апреля, американский президент Джо Байден ввел новые санкции против России в связи с действиями против суверенитета и интересов Соединенных Штатов.

В частности, американским банкам и другим финансовым институтам после 14 июня 2021 года запрещено приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России, а также предоставлять последним ссуды. Среди мер также — высылка десяти российских дипломатов из Вашингтона.

Кроме того, под ограничения попали шесть российских компаний, работающих в сфере высоких технологий и поддерживающих, по мнению Вашингтона, российские спецслужбы в их «злонамеренной кибердеятельности», а также 32 россиянина и организации, причастные, по мнению американских властей, к попыткам повлиять на результаты президентских выборов 2020 года и иным враждебным действиям. Помимо этого санкции затронули пять человек и три организации, которые Соединенные Штаты обвиняют в «оккупации Крыма» и к нарушением прав человека.

НАТО США санкции против России
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,55 +0,9% EUR/RUB ₽91,64 +0,76% EUR/USD $1,2 -0,06%
Материалы по теме
МИД пообещал решительный отпор в ответ на новые санкции США
Политика
Посла США вызвали в МИД на «тяжелый разговор» после новых санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter