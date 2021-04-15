В НАТО поприветствовали новые санкции США против России
Союзники США по НАТО поддерживают Вашингтон, который ввел новые санкции против России «в ответ на дестабилизирующую деятельность» Москвы, заявил альянс.
«Государства-члены НАТО принимают индивидуальные и коллективные меры для укрепления коллективной безопасности Североатлантического союза», — говорится в заявлении.
Альянс видит в действиях российской стороны продолжение дестабилизирующей политики, в том числе в отношении Украины и Грузии. В НАТО указывают также на «продолжающееся нарушение, невыполнение и обход со стороны России многочисленных международных обязательств и обязанностей, в том числе Будапештского меморандума». Примером дестабилизирующих действий России альянс называет попытки вмешательства в выборы в странах НАТО, в том числе в американские президентские выборы, «широкомасштабные кампании дезинформации и вредоносную киберактивность».
«По оценкам США и других союзников, все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за хакерский взлом SolarWinds. Мы солидарны с США», — отметили в НАТО.