В НАТО поприветствовали новые санкции США против России

Таким образом альянс считает Россию угрозой для евроатлантической безопасности и призывает Москву «незамедлительно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства так же, как выполняют свои обязательства союзники, в том числе существующие соглашения и обязанности по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». В НАТО потребовали от России прекратить провокации и немедленно снизить напряженность на границе с Украиной и в Крыму.

«В то же время НАТО по-прежнему открыта для периодического, предметного и целесообразного диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России сделают это возможным», — отметили в организации. В заключение альянс выразил сожаление, что российская сторона «по-прежнему оставляет без внимания» предложение провести совещание Совета Россия — НАТО.

Ранее, 15 апреля, американский президент Джо Байден ввел новые санкции против России в связи с действиями против суверенитета и интересов Соединенных Штатов.

В частности, американским банкам и другим финансовым институтам после 14 июня 2021 года запрещено приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России, а также предоставлять последним ссуды. Среди мер также — высылка десяти российских дипломатов из Вашингтона.

Кроме того, под ограничения попали шесть российских компаний, работающих в сфере высоких технологий и поддерживающих, по мнению Вашингтона, российские спецслужбы в их «злонамеренной кибердеятельности», а также 32 россиянина и организации, причастные, по мнению американских властей, к попыткам повлиять на результаты президентских выборов 2020 года и иным враждебным действиям. Помимо этого санкции затронули пять человек и три организации, которые Соединенные Штаты обвиняют в «оккупации Крыма» и к нарушением прав человека.