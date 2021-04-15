Посол США раскрыл детали встречи в МИД после вызова на «тяжелый разговор»

Джон Салливан (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Посол США в России Джон Салливан проинформировал российский МИД о мерах, которые принимает Вашингтон в отношении российских властей за их враждебные действия, говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте американского дипломатического представительства.

По его словам, встреча состоялась по запросу Соединенных Штатов. Она прошла в уважительном ключе, отметил Салливан.

Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявила, что после того, как США ввели новые санкции, посла страны вызвали в министерство на «тяжелый разговор».

Американский посол отметил, что Соединенные Штаты дали ясно понять, что намерены защищать национальные интересы, а Россия должна заплатить за свои действия как в отношении самих США, так и их союзников и партнеров.