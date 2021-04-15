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Война санкций ,  
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Посол США раскрыл детали встречи в МИД после вызова на «тяжелый разговор»

Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Посол США в России Джон Салливан проинформировал российский МИД о мерах, которые принимает Вашингтон в отношении российских властей за их враждебные действия, говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте американского дипломатического представительства.

По его словам, встреча состоялась по запросу Соединенных Штатов. Она прошла в уважительном ключе, отметил Салливан.

Ранее представитель МИДа Мария Захарова заявила, что после того, как США ввели новые санкции, посла страны вызвали в министерство на «тяжелый разговор».

Американский посол отметил, что Соединенные Штаты дали ясно понять, что намерены защищать национальные интересы, а Россия должна заплатить за свои действия как в отношении самих США, так и их союзников и партнеров.

Посла США вызвали в МИД на «тяжелый разговор» после новых санкций
Политика
Мария Захарова

Салливан упомянул недавний телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, в ходе которого американский лидер, отметил глава американской дипмиссии, выразил обеспокоенность действиями Москвы, включая обвинения в применении химического оружия при попытке отравления оппозиционера Алексея Навального, кибератаках, предполагаемом сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане, а также в попытке вмешательства в последние президентские выборы в США в ноябре 2020 года.

В то же время Вашингтон стремится к сотрудничеству с Москвой «с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений», отвечающих американским интересам, добавил Салливан.

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Новые санкции США против России. Главное
Экономика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

15 апреля Байден ввел новые санкции против России, которые коснулись российского государственного долга и ряда россиян и компаний. Американский президент видит в действиях России «экстраординарную» угрозу для национальной безопасности. Среди угроз он назвал попытки вмешательства в выборы, кибератаки и использование механизма «транснациональной коррупции». В связи с эти Байден объявил о чрезвычайном положении в стране.

В российском МИДе пообещали дать Соединенным Штатам «решительный отпор». По словам Захаровой, ответ Москвы на санкции последует в ближайшее время.

посол США в России Джон Салливан МИД санкции
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