Прокуратура Украины объявила об аресте еще 12 российских самолетов

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Прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) заявила, что украинский суд наложил арест на 12 российских самолетов, летавших в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе расследования установлено, что одна из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» и «Airbus» для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура не уточняет, самолеты каких авиакомпаний были заочно арестованы, но указывает, что всего с момента присоединения Крыма к России арест за полеты в регион был наложен на 199 воздушных судов.

Это не первый раз, когда Киев накладывает заочный арест на российские самолеты. В ноябре 2020 года заочно были арестованы 44 российских самолета, летавшие в Крым, до этого, в сентябре того же года, украинский суд наложил арест на 65 российских самолетов.