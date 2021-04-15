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Политика ,  
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Прокуратура Украины объявила об аресте еще 12 российских самолетов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) заявила, что украинский суд наложил арест на 12 российских самолетов, летавших в Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе расследования установлено, что одна из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок «Boeing» и «Airbus» для осуществления переправки лиц через государственную границу Украины в нарушение норм международного и украинского законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура не уточняет, самолеты каких авиакомпаний были заочно арестованы, но указывает, что всего с момента присоединения Крыма к России арест за полеты в регион был наложен на 199 воздушных судов.

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Фото:new.sipaero.ru

Это не первый раз, когда Киев накладывает заочный арест на российские самолеты. В ноябре 2020 года заочно были арестованы 44 российских самолета, летавшие в Крым, до этого, в сентябре того же года, украинский суд наложил арест на 65 российских самолетов. 

В конце января 2021 года ведомство обратилось в Интерпол с требованием объявить в розыск 190 самолетов российских авиакомпаний, которые летали в Крым с 2014 года.

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В марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, объяснив это тем, что Киев не может обеспечить безопасность полетов.
Киев распорядился закрыть все аэропорты на полуострове, хотя к тому моменту власть над регионом уже утратил. В прокуратуре Украины считают, что авиакомпании, выполняя рейсы в Крым, нарушают международные правила полетов.

Украина Крым российские самолеты
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Украинская прокуратура заявила об аресте 65 российских самолетов
Политика
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