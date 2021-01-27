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Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя (структура, входящая в генеральную прокуратуру Украины) обратилась в Интерпол с требованием объявить в розыск самолеты, которые летали в Крым с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о 190 самолетах российских авиакомпаний, которые заочно арестованы по ходатайству украинской прокуратуры, поскольку украинские власти считают, что эти самолеты нарушили международные правила авиаперевозок и законодательство страны. Всего, как рассказали в ведомстве, с 2014 года на полуостров выполнили рейсы 500 самолетов.

РБК обратился за комментарием в авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, «Россия», Nordwind.

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Фото:new.sipaero.ru

В прокуратуре напомнили, что в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, будучи неспособной обеспечить безопасность полетов.

В сентябре прошлого года власти Украины сообщили об аресте 65 российских самолетов, выполнявших рейсы в Крым. В ноябре прокуратура страны отчиталась об аресте еще 44 российских самолетов. Каким авиакомпаниям принадлежали эти самолеты, ведомство не уточнило.

Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма исторически закрыт. Власти Украины итоги референдума не признают и считают Крым оккупированной территорией.

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Украинская прокуратура заявила об аресте 65 российских самолетов
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