Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов

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Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя (структура, входящая в генеральную прокуратуру Украины) обратилась в Интерпол с требованием объявить в розыск самолеты, которые летали в Крым с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о 190 самолетах российских авиакомпаний, которые заочно арестованы по ходатайству украинской прокуратуры, поскольку украинские власти считают, что эти самолеты нарушили международные правила авиаперевозок и законодательство страны. Всего, как рассказали в ведомстве, с 2014 года на полуостров выполнили рейсы 500 самолетов.

РБК обратился за комментарием в авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, «Россия», Nordwind.

В прокуратуре напомнили, что в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, будучи неспособной обеспечить безопасность полетов.