Песков сообщил о самочувствии Путина после второго укола вакциной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина нет побочных эффектов после прививки вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас тоже никаких побочных эффектов нет», — сказал Песков.

После прививки первым компонентом Путин рассказывал, что через несколько часов после укола он почувствовал небольшой дискомфорт в левой руке, а также отмечал, что в день прививки перед сном «на всякий случай положил себе на тумбочку <…> градусник».

«Не знаю, что лежало на тумбочке у президента, но, учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», — пояснил Песков.