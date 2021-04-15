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Пандемия коронавируса ,  
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В России разработали тест для количественного определения антител к COVID

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По информации ведомства, тест-система, состоящая из специального набора реагентов, разработана для определения количества антител класса IgG к N-белку возбудителя заболевания COVID-19, вирусу Sars-Cov-2.

Применять тест-систему его можно как для тех, кто имеет признаки заболевания, так и для тех, кто переболел COVID-19 в прошлом, в том числе без симптомов.

Также новую тест-систему можно использовать для оценки развития антительного иммунитета для выздоровевших и здоровых людей — с целью оценки уровня популяционного иммунитета или для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.

В России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к коронавирусу
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Первые текст-системы для диагностики коронавирусной инфекции российские ученые разработали в начале 2020 года.

В январе 2021 глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о новых тест-системах, разработанных российскими учеными, которые могут отличить привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

тест коронавирус Роспотребнадзор
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