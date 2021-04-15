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Политика ,  
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CNN узнал о сроках высылки российских дипломатов из США в рамках санкций

Посольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне (Фото: twister909 / Twitter / Global Look Press)

Российским дипломатам, которых власти США планируют выслать из страны в рамках готовящихся санкций, предоставят на это 30 дней. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации президента США Джо Байдена, сообщает CNN.

По данным телеканала, высылка затронет дипломатов, которые работают в посольствах в Вашингтоне и Нью-Йорке.

СМИ узнали о планах США ввести санкции против госдолга России
Политика
Фото:Erin Scott / Reuters

Ранее Reuters и Bloomberg писали, что власти США собираются ввести санкции против России в ответ на предполагаемые «неправомерные действия», в том числе кибератаки на правительственные сети через программное обеспечение компании SolarWinds и попытки вмешательства в выборы. По данным СМИ, санкции коснутся около десятка россиян, в том числе должностных лиц, а также 20–30 компаний. Кроме этого, предполагается, что США вышлют из страны десять российских дипломатов.

The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что новые санкции также будут направлены против суверенного долга России. Газета The Wall Street Journal уточняла, что после введения санкций финансовые учреждения США не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. По данным Reuters, о мерах официально объявят в четверг, 15 апреля.

Россия неоднократно отвергала обвинения в кибератаках и вмешательствах в выборы США. Так, в российском посольстве в США заявили, что утверждения о краже «русскими хакерами» данных американского Минфина и других ведомств безосновательны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не обвинять русских «голословно сразу во всем».

антироссийские санкции США американские санкции российские дипломаты
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