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Роскачество признало качественными спортивные костюмы Putin Team

Фото: putinteam.russia / Facebook
Фото: putinteam.russia / Facebook

Роскачество провело исследование женских спортивных костюмов, сравнив продукцию популярных марок, в том числе костюмы New Balance, Reebook, Putin Team, Under Armour и Vans. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно выводам экспертов Роскачества, спортивный костюм марки Putin Team получил четыре звезды из пяти за качество производства, и 4,9 балла по совокупности всех исследуемых параметров.

«По результатам лабораторных испытаний данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества», — говорится в описании к исследованию костюма марки Putin Team.

Всего эксперты организации исследовали спортивные костюмы 16 марок стоимостью от 2184 до 14 398 руб. Они оценивали костюмы по восьми параметрам: достоверность маркировки, санитарно-гигиенические показатели, потенциально вредные вещества, маркировка, безопасность, экокритерии, качество, потребительские свойства.

Закупочная цена спортивной толстовки и брюк бренда на официальном сайте Putin-team.com составила 13890 тыс. руб. Товар произведен в России.

Кроме костюма марки Putin Team, лидерами рейтинга качества стали костюмы пяти других торговых марок. Это New Balance (4,98 баллов), Reebok (4,98), Under Armour (4,94), Fila (4,92) и Demix (4,88). При этом самым износостойким из них оказался костюм Adidas, дырка в котором образовалась только после 2228 оборотов диска с абразивным материалом.

У костюма марки Profit выявлена недостоверность маркировки. Фактический состав ткани отличался от заявленного на этикетке — почти на 10% больше хлопка, чем полиэстера.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Движение Putin Team в поддержку президента России Владимира Путина появилось в начале ноября 2017 года, о его создании объявил хоккеист Александр Овечкин. По задумке спортсмена, оно должно объединить людей, поддерживающих Владимира Путина. О своей поддержке движения заявляли спортсмены Елена Исинбаева, Евгений Плющенко, Алексей Воевода, шахматист Сергей Карякин, певец Николай Расторгуев и многие другие. Вскоре Putin Team решили выпускать одежду и сувенирную продукцию.

Пошивом одежды бренда занимается российская компания Shishkin uniform atelier, а основным куратором проекта выступил Минпромторг России.

В Роскачестве не первый раз исследуют одежду. Так, ранее организация дала советы по выбору теплой верхней одежды.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на ткань, из которой изготовлена теплая верхняя одежда, она должна быть водо- и ветронепроницаемой, однако пропускать воздух и пар. Лучше всего выбирать на зиму одежду на размер больше. Также они посоветовали покупать изделия с застежкой на молнии, а не на пуговицах.

Роскачество спорт костюмы
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