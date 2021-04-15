Роскачество признало качественными спортивные костюмы Putin Team

Фото: putinteam.russia / Facebook

Роскачество провело исследование женских спортивных костюмов, сравнив продукцию популярных марок, в том числе костюмы New Balance, Reebook, Putin Team, Under Armour и Vans. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно выводам экспертов Роскачества, спортивный костюм марки Putin Team получил четыре звезды из пяти за качество производства, и 4,9 балла по совокупности всех исследуемых параметров.

«По результатам лабораторных испытаний данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества», — говорится в описании к исследованию костюма марки Putin Team.

Всего эксперты организации исследовали спортивные костюмы 16 марок стоимостью от 2184 до 14 398 руб. Они оценивали костюмы по восьми параметрам: достоверность маркировки, санитарно-гигиенические показатели, потенциально вредные вещества, маркировка, безопасность, экокритерии, качество, потребительские свойства.

Закупочная цена спортивной толстовки и брюк бренда на официальном сайте Putin-team.com составила 13890 тыс. руб. Товар произведен в России.