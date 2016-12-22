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В Роскачестве дали советы по выбору теплой верхней одежды
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В Роскачестве дали советы по выбору теплой верхней одежды
Общество, 10:47
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В Роскачестве дали советы по выбору теплой верхней одежды

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать верхнюю одежду для холодной погоды. Соответствующее сообщение Роскачества поступило в РБК.

Отмечается, что людям, страдающим от аллергии, стоит избегать одежды с натуральными наполнителями. Им они советуют покупать изделия с синтетическими наполнителями, которые просты в уходе, поскольку почти не поглощают влагу.

Одежда из пуха легче синтетической и имеет высокие тепловые характеристики, но долго сохнет после стирки. Кроме того, перед покупкой стоит посмотреть на соотношение пуха и пера в пуховике — чем больше в нем пера, тем холоднее и тяжелее одежда. «Перо в десятки раз дешевле пуха, и это может позволить недобросовестным производителям экономить на потребителе. Человек ведь особо не видит разницы, для него пуховик — это все равно пуховик, а его состав — дело второстепенное», — приводит Роскачество слова дизайнера Дениса Симачева.

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Эксперты отметили, что ткань теплой верхней одежды должна быть  водо- и ветронепроницаемой, однако пропускать воздух и пар. «Этим свойствам отвечают мембранные и смесовые ткани. Подкладка из натуральных материалов поможет комфортно чувствовать себя в куртке как на улице, так и, например, в магазине», — добавила доцент кафедры Материаловедения и товарной экспертизы Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Алла Курденкова.

В Роскачестве отметили, что лучше всего выбирать на зиму одежду на размер больше, и посоветовали покупать изделия с застежкой на молнии, а не на пуговицах.

Теги: одежда , Роскачество
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