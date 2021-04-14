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Политика ,  
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Патрушев заявил о возможных провокациях со стороны Украины

Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters
Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

Украина при поддержке США может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Севастополе, передает «РИА Новости».

«Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», — сказал Патрушев.

По его словам, при поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем.

Украина провела военные учения на границе с Крымом
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Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

Также Патрушев заявил, что на Украине при поддержке Запада развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. «Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств», — сказал он.

Вооруженные силы Украины 6 апреля объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны. Уточнялось, что они, в частности, проведут учения по защите границы с «автономной республикой Крым» и по прикрытию десантно-доступных участков побережья. В среду, 14 апреля, артиллерийские и танковые подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения возле Крыма.

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В России 6 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу также объявил о начале крупных учений на территории страны. По его словам, военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, а проверка коснется всех видов и родов войск ВС. 14 апреля в Черном море начались учения Черноморского флота, в пресс-службе ведомства уточняли, что мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Николай Патрушев Украина США Крым
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