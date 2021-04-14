Патрушев заявил о возможных провокациях со стороны Украины

Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

Украина при поддержке США может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Севастополе, передает «РИА Новости».

«Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», — сказал Патрушев.

По его словам, при поддержке Вашингтона из Киева все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем.

Также Патрушев заявил, что на Украине при поддержке Запада развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. «Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств», — сказал он.