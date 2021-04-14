Путин выразил надежду на скорое отступление пандемии COVID-19

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации. Об этом он заявил на заседании президиума Русского географического общества, трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим», — сказал российский лидер.

Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, не закончится в 2021 году. По его словам, пандемия пойдет на убыль, когда у 70% населения появится иммунитет к коронавирусу. Он также отметил, что число случаев заражения в Европе растет, а в Африке и ряде азиатских стран ситуация не ясна из-за низкого охвата тестированием.