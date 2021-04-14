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Пандемия коронавируса ,  
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Путин выразил надежду на скорое отступление пандемии COVID-19

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции скоро отступит, в том числе благодаря вакцинации. Об этом он заявил на заседании президиума Русского географического общества, трансляцию ведет канал «Россия 24».

«Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим», — сказал российский лидер.

Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика
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Ранее советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, не закончится в 2021 году. По его словам, пандемия пойдет на убыль, когда у 70% населения появится иммунитет к коронавирусу. Он также отметил, что число случаев заражения в Европе растет, а в Африке и ряде азиатских стран ситуация не ясна из-за низкого охвата тестированием.

В феврале глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге спрогнозировал, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года.

В России массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. По данным исследования РБК на начало апреля, хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 6,93 млн россиян (4,74% населения страны). Две дозы получили 4,72 млн граждан (3,23% населения). Лидерами по этому показателю стали Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Владимир Путин коронавирус пандемия
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