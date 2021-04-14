Песков назвал фактор для выбора формата «Бессмертного полка»

Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Организаторы акции «Бессмертный полк» готовятся к ее проведению в этом году, параметры ее проведения будут зависеть от решений властей в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Окончательные параметры будут зависеть от рекомендаций и решений наших санитарных властей и от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка», — сказал Песков.

Материал дополняется