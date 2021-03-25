Кремль отказался загадывать об участии Путина в «Бессмертном полку»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пока преждевременно говорить об очном участии президента России Владимира Путина в акции «Бессмертный полк» в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемическая обстановка», — сказал Песков. Он добавил, что впереди еще полтора месяца.

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