Политика , 25 мар, 13:16
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Кремль отказался загадывать об участии Путина в «Бессмертном полку»
Владимир Путин
Пока преждевременно говорить об очном участии президента России Владимира Путина в акции «Бессмертный полк» в День Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемическая обстановка», — сказал Песков. Он добавил, что впереди еще полтора месяца.
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