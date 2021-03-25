Организаторы «Бессмертного полка» сообщили о формате акции в этом году

Фото: Олег Яковлев / РБК

Шествие «Бессмертный полк» 9 мая может пройти как в живом, так и в онлайн-формате. Об этом сообщила РБК сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

«Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится», — сказала Цунаева. Она добавила, что прорабатывается вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.

Три близких к администрации президента России источника РБК сообщили, что акцию «Бессмертный полк» планируется провести 9 мая в очном формате. При этом один из собеседников РБК пояснил, что «окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки».