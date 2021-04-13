В Кремле не исключили отключения Западом в России Visa и MasterCard

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Продолжение санкционной политики, проводимой Западом в отношении России, может привести к тому, что россиян могут лишить возможность пользоваться картами международных платежных систем Visa и MasterCard. Об этом заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«[Санкционные] ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента добавил, что российская платежная система «Мир» уже «окрепла» и «ни у кого нет сомнений», что в дальнейшем она будет «использоваться глобально».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA заявил, что сама Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем.