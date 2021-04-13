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Пандемия коронавируса ,  
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В Турции зафиксировали новый рекорд по числу заболевших коронавирусом

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции поставлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19. Это следует из данных по заболеваемости, приведенных Минздравом страны.

Так, за последние сутки в Турции зафиксировано 59 187 новых случаев заражения коронавирусом, 52 104 человека выздоровели, 273 умерли. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 3,96 млн человек, умерших — 34 455, выздоровевших — 3,4 млн.

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Рост заболеваемости в Турции возобновился в конце марта. Тогда президент страны Реджеп Эрдоган сообщил о том, что 58 городов оказались в красной категории (с повышенным риском заражения COVID-19). Речь идет о территориях, на которых проживает 80% населения Турции.

13 апреля власти решили ужесточить карантинные меры: продлен комендантский час, до конца Рамадана закрыты тренажерные залы, а кафе и рестораны будут работать только с доставкой или на вынос. Частично запрещены междугородние перевозки. Запрещены также все мероприятия в закрытых помещениях.

Авиасообщение с Турцией приостановила Россия. Туроператорам рекомендовали также приостановить продажу туров в эту страну.

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О росте заражений COVID-19 во всем мире заявил 12 апреля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, показатели заболеваемости растут уже седьмую неделю подряд, а смертности — четвертую.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Турция коронавирус заболевшие рекорд
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