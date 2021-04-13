Путин заявил о нужде федеральных властей в «непричесанных» данных

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В госорганы из регионов должна поступать объективная, а не «причесанная» и красиво оформленная информация. Об этом заявил президент Владимир Путин во время визита в координационный центр правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Обратная связь куда-то должна поступать, должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы именно нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — призвал Путин.

Постановление о создании координационного центра правительства премьер-министр Михаил Мишустин подписал в феврале. Новая структура должна обеспечить оперативную согласованную работу федеральных и региональных органов исполнительной власти. Речь идет как о решении неожиданно возникших проблем, так и о реализации приоритетных задач.

В начале марта Путин сказал, что властям необходима «обратная связь по поводу того, что реально происходит на земле». Так президент прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионах, где есть проблемы с логистикой, а также с организацией прививочных пунктов.