В правительстве создали координационный центр для реакции на инциденты

Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра. Он призван оптимизировать работу федеральных и региональных органов исполнительной власти. Новый институт — часть реформы по повышению эффективности госаппарата

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства, который должен согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Координационный центр будет регулироваться аналитическим центром при кабинете министров. Федеральные ведомства должны обеспечить свое участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

Он создается «в целях обеспечения оперативных и согласованных действий» федеральных и региональных органов исполнительной власти «при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач». Под инцидентом подразумевается ситуация, в которой по указанию премьер-министра или его замов может потребоваться немедленное оперативное реагирование.

Минцифры должно создать информационную систему управления инцидентами. Федеральным органам власти предписана передача данных и интеграция государственных информационных систем исполнительной власти, которые могут потребоваться для работы Координационного центра. То же самое рекомендуется сделать органам исполнительной власти регионов.