В правительстве создали координационный центр для реакции на инциденты

Стратегическое управление центра будет осуществлять премьер-министр, однако его непосредственным руководителем будет вице-премьер, которого должен определить глава правительства.
Согласно документу, задачами Координационного совета являются:
- оперативное разрешение инцидентов, требующих координации действий федеральных органов исполнительной власти;
- выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации задач правительства;
- управление по реализации приоритетных задач правительства;
- обеспечение доступа к данным достоверных информационных ресурсов для выполнения правительственных задач.
Для этих целей центр будет координировать работу федеральных и региональных исполнительных органов. Решения Координационного центра будут обязательными для всех ведомств, принимающих участие в работе этой структуры.
В рамках Координационного центра будет сформирована стратегическая группа, которая займется контролем исполнения поручений, которые будут выполняться при помощи центра. Кроме того, в работе Координационного центра будет принимать участие проектная группа, которая займется управлением и реализацией приоритетных задач правительства. Состав обеих групп будет утверждать глава Координационного центра.
В ноябре Мишустин дал несколько поручений с целью формирования ключевых показателей эффективности для институтов развития. В частности, глава правительства распорядился создать межведомственную комиссию по оптимизации организационной структуры институтов развития. Реформа призвана сконцентрировать ресурсы институтов развития, что позволит сократить сроки достижения поставленных задач и повысить эффективность использования кадрового потенциала.
Центр создан на фоне массового сокращения структуры госаппарата. В середине января премьер подписал постановление, в соответствии с которым численность структурных подразделений в министерствах будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц. Отделов в составе департамента или управления может быть не менее пяти единиц, а в составе самостоятельного отдела — не менее десяти. В обеспечивающих подразделениях (кадры, бухгалтерия и тому подобное) смогут работать не более 30% от общей численности сотрудников.
Кроме того, в аппарате правительства произойдут структурные изменения, будут упразднены четыре департамента: здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Они будут раздроблены на семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики.