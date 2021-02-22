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В правительстве создали координационный центр для реакции на инциденты

Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра. Он призван оптимизировать работу федеральных и региональных органов исполнительной власти. Новый институт — часть реформы по повышению эффективности госаппарата
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства, который должен согласовывать работу разных уровней власти в случае инцидентов и при реализации приоритетных задач. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Координационный центр будет регулироваться аналитическим центром при кабинете министров. Федеральные ведомства должны обеспечить свое участие в работе новой структуры не позднее 31 марта.

Он создается «в целях обеспечения оперативных и согласованных действий» федеральных и региональных органов исполнительной власти «при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) и реализации приоритетных задач». Под инцидентом подразумевается ситуация, в которой по указанию премьер-министра или его замов может потребоваться немедленное оперативное реагирование.

Минцифры должно создать информационную систему управления инцидентами. Федеральным органам власти предписана передача данных и интеграция государственных информационных систем исполнительной власти, которые могут потребоваться для работы Координационного центра. То же самое рекомендуется сделать органам исполнительной власти регионов.

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Михаил Мишустин

Стратегическое управление центра будет осуществлять премьер-министр, однако его непосредственным руководителем будет вице-премьер, которого должен определить глава правительства.

Согласно документу, задачами Координационного совета являются:

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  • оперативное разрешение инцидентов, требующих координации действий федеральных органов исполнительной власти;
  • выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации задач правительства;
  • управление по реализации приоритетных задач правительства;
  • обеспечение доступа к данным достоверных информационных ресурсов для выполнения правительственных задач.

Для этих целей центр будет координировать работу федеральных и региональных исполнительных органов. Решения Координационного центра будут обязательными для всех ведомств, принимающих участие в работе этой структуры.

В рамках Координационного центра будет сформирована стратегическая группа, которая займется контролем исполнения поручений, которые будут выполняться при помощи центра. Кроме того, в работе Координационного центра будет принимать участие проектная группа, которая займется управлением и реализацией приоритетных задач правительства. Состав обеих групп будет утверждать глава Координационного центра.

В ноябре Мишустин дал несколько поручений с целью формирования ключевых показателей эффективности для институтов развития. В частности, глава правительства распорядился создать межведомственную комиссию по оптимизации организационной структуры институтов развития. Реформа призвана сконцентрировать ресурсы институтов развития, что позволит сократить сроки достижения поставленных задач и повысить эффективность использования кадрового потенциала.

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Фото:Денис Вышинский / ТАСС

Центр создан на фоне массового сокращения структуры госаппарата. В середине января премьер подписал постановление, в соответствии с которым численность структурных подразделений в министерствах будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц. Отделов в составе департамента или управления может быть не менее пяти единиц, а в составе самостоятельного отдела — не менее десяти. В обеспечивающих подразделениях (кадры, бухгалтерия и тому подобное) смогут работать не более 30% от общей численности сотрудников.

Кроме того, в аппарате правительства произойдут структурные изменения, будут упразднены четыре департамента: здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Они будут раздроблены на семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта и энергетики.

Автор
Тамерлан Гаджиев
Михаил Мишустин правительство кабмин реформа
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