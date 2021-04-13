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Пандемия коронавируса ,  
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Лагерям в Крыму разрешили принимать детей из других регионов с конца мая

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

С 27 мая организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей, расположенным в Республике Крым, разрешат принимать детей при условии соблюдения требований в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте правительства республики.

При этом наполняемость отрядов должна составлять не более 75% от проектной вместимости организации.

В указе говорится, что организаторы лагерей должны проинформировать детей и сопровождающих их лиц о необходимости предоставить результаты ПЦР-тестов на COVID-19, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.

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В июле прошлого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов до конца 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

29 марта 2021 года Роспотребнадзор отменил запрет на отдых детей за пределами региона проживания. Ведомство тогда увеличило максимальное количество детей в отрядах с 50% от проектной вместимости до 75%.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, на 13 апреля в Крыму зарегистрировано 38 775 случаев заражения COVID-19, 1 135 человек умерли.

В республике остаются действовать запрет на проведение массовых мероприятий, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Залы при проведении культурно-массовых мероприятий не должны быть заполнены больше чем на 75%. В конце марта Аксенов продлил это ограничение, а также запрет на работу хостелов и развлекательных центров в выходные дни, до 1 мая.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Крым детские лагеря детский отдых
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