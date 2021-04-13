Лагерям в Крыму разрешили принимать детей из других регионов с конца мая

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

С 27 мая организациям, включенным в реестр организаций отдыха детей, расположенным в Республике Крым, разрешат принимать детей при условии соблюдения требований в связи с распространением коронавируса. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте правительства республики.

При этом наполняемость отрядов должна составлять не более 75% от проектной вместимости организации.

В указе говорится, что организаторы лагерей должны проинформировать детей и сопровождающих их лиц о необходимости предоставить результаты ПЦР-тестов на COVID-19, полученных не ранее чем за 72 часа до заезда в лагерь.

В июле прошлого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов до конца 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.