Аксенов предупредил о возможности третьей волны коронавируса в Крыму

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Жителям Крыма нужно «не расслабляться» из-за коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«По прогнозам ученых, возможна третья волна. Прошу крымчан не расслабляться. Масочный режим в помещениях остается необходимой мерой предосторожности», — сказал Аксенов.

По его мнению, соблюдение всех действующих ограничений позволит пройти крымчанам курортный сезон без потерь. «Будет возможность у всех поправить свое материальное положение», — добавил он.

В республике остаются действовать запрет на проведение массовых мероприятий, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Залы при проведении культурно массовых мероприятий не должны быть заполнены больше чем на 75%, напомнила на заседании руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.