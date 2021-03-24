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Пандемия коронавируса ,  
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Аксенов предупредил о возможности третьей волны коронавируса в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Жителям Крыма нужно «не расслабляться» из-за коронавируса, заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«По прогнозам ученых, возможна третья волна. Прошу крымчан не расслабляться. Масочный режим в помещениях остается необходимой мерой предосторожности», — сказал Аксенов.

По его мнению, соблюдение всех действующих ограничений позволит пройти крымчанам курортный сезон без потерь. «Будет возможность у всех поправить свое материальное положение», — добавил он.

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Фото:Petr David Josek / AP

В республике остаются действовать запрет на проведение массовых мероприятий, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Залы при проведении культурно массовых мероприятий не должны быть заполнены больше чем на 75%, напомнила на заседании руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Избежать третьей волны коронавируса в России будет возможно при проведении вакцинопрофилактики и соблюдении ограничительных мер, говорил в начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко. Подъем заболеваемости возможен в середине весны, говорил РБК главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков. По его мнению, этому будет способствовать несколько факторов: люди, переболевшие в самом начале эпидемии могут заразиться повторно, до России «дойдет» британский штамм, большинство людей еще не успеют привиться, что не создаст «полноценной иммунной прослойки». Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский тогда же заявлял о возможном снижении числа новых случаев заражений к лету и о вероятном всплеске заболеваемости осенью.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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19 марта о наступлении в Европе третьей волны пандемии объявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

За последние сутки, 23 марта, в Крыму 56 человек заразились короновирусом, сообщил Сергей Аксенов. За сутки выздоровели 333 человека. Пять человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Сергей Аксенов Крым пандемия
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