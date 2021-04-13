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Технологии и медиа ,  
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NASA во второй раз перенесло первый полет вертолета на Марсе

Фото: NASAJPL / Twitter
Фото: NASAJPL / Twitter

NASA вновь отложило первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, сообщается в Twitter американского космического агентства.

Новая дата полета будет назначена на следующей неделе, уточнили в NASA. Там пояснили, что вынуждены перенести полет Ingenuity, так как во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Специалисты планируют обновить программное обеспечение, чтобы устранить неисправность.

NASA перенесло первый запуск вертолета на Марсе
Технологии и медиа

Изначально запуск вертолета-дрона на Марсе планировался на 11 апреля. Однако позже NASA перенесло первый полет на срок не ранее 14 апреля.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Ракета с марсоходом была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В феврале американский ровер высадился в кратере Езеро, где будет искать следы жизни.

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После приземления Perseverance на Красной планете вертолет-беспилотник отделился от ровера и был спущен на поверхность кратера.

NASA марсоход вертолет Марс
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