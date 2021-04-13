NASA во второй раз перенесло первый полет вертолета на Марсе

Фото: NASAJPL / Twitter

NASA вновь отложило первый полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, сообщается в Twitter американского космического агентства.

Новая дата полета будет назначена на следующей неделе, уточнили в NASA. Там пояснили, что вынуждены перенести полет Ingenuity, так как во время тестового запуска ротора вертолета возникли проблемы. Специалисты планируют обновить программное обеспечение, чтобы устранить неисправность.

Изначально запуск вертолета-дрона на Марсе планировался на 11 апреля. Однако позже NASA перенесло первый полет на срок не ранее 14 апреля.

Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Ракета с марсоходом была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. В феврале американский ровер высадился в кратере Езеро, где будет искать следы жизни.