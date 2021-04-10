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Технологии и медиа ,  
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NASA перенесло первый запуск вертолета на Марсе

Первый испытательный полет беспилотного вертолета Ingenuity на Марсе, который должен был состояться 11 апреля, перенесли. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

«Основываясь на данные с вертолета Ingenuity Mars, поступившие поздно вечером в пятницу, NASA приняло решение перенести первый испытательный полет на срок не ранее 14 апреля», — сообщили в федеральном ведомстве США.

В пресс-службе подчеркнули, что летательный аппарат полностью исправен.

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Ранее в NASA сообщили, что вертолет пережил первую холодную ночь на Красной планете, где температура падает до минус 90 градусов.

Изначально первый марсианский вертолет находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.

Ракету-носитель с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity запустили в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал.

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