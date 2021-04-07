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Технологии и медиа ,  
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В NASA назвали дату первого полета вертолета на Марсе

NASA планирует не ранее воскресенья, 11 апреля, предпринять первую попытку полета вертолета Ingenuity на Марсе, сообщается на сайте американского космического агентства.

В NASA отметили, что вертолет пережил первую холодную ночь на Красной планете, где температура падает до минус 90 градусов по Цельсию.

Изначально первый марсианский вертолет весом всего 1,8 кг находился внутри марсохода Perseverance. Ingenuity отделился от ровера и был спущен на поверхность в кратере Езеро.

Марсоход готовится запустить вертолет и ставит метки на камнях. Видео
Технологии и медиа

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity была запущена в конце июля 2020 года с космодрома на мысе Канаверал. В феврале американский ровер совершил посадку на Красной планете и передал первые снимки на Землю.

Марсоход, высадившийся в кратере Езеро, будет искать следы жизни.

NASA Марс вертолет
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