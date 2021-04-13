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В Хабаровске умер народный артист России Игорь Желтоухов

Игорь Желтоухов
Игорь Желтоухов (Фото: muzteatrkhv / VK)

В Хабаровске умер народный артист России, лауреат «Золотой маски» Игорь Желтоухов. Об этом сообщает дирекция и артистическая труппа Хабаровского краевого музыкального театра, солистом которого он был. В театре РБК подтвердили, что артист умер, уточнив, что он был ведущим солистом.

«Он ушел из жизни сегодня утром, на 77-м году жизни, после продолжительной болезни», — говорится в сообщении на сайте театра.

О дате гражданской панихиды и церемонии прощания в театре пообещали сообщить дополнительно.

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Игорь Желтоухов родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. После окончания Хабаровского государственного училища искусств и Хабаровского института искусств и культуры, с 1965 года работал актером хабаровского ТЮЗа. Артист-вокалист Хабаровского театра музыкальной комедии с 1971 года, где начал сценический путь с главной роли в спектакле «Бравый солдат Швейк».

Всего за карьеру Желтоухов сыграл в театре более 200 ролей. Он исполнял главные роли в спектаклях «Бабий бунт» (Дед Захар), «Летучая мышь» (Дежурный по тюрьме), «Здравствуйте, я ваша тетя» (Спеттлайг), «Седина в бороду — бес в ребро» (Николай Михайлович), «Сильва» (Князь Воляпюк), «Сказ про Свадьба в Малиновке» (Нечипор), «Дюймовочка» (Папа Жаба).

Признан заслуженным артистом РСФСР в 1976 году, а звание народного артиста получил в 1990 году.

В конце 2020 года секретариат Союза театральных деятелей России вручил лауреату Игорю Желтоухову специальную премию «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Народный артист Хабаровск новости
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