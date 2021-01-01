Умер народный артист России Николай Иванов

Николай Иванов (Фото: tyuzspb / VK)

Народный артист России Николай Иванов скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает во «ВКонтакте» Санкт-Петербургский театр юных зрителей им. А.А.Брянцева.

Актер скончался умер 11 декабря от сердечной недостаточности после продолжительной болезни. Дата и место прощания будут объявлены отдельно, отметили в театре.

«Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас», — говорится в сообщении.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. Он окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе и сразу же был принят в его труппу. Много снимался в кино: известен по сериалам «Вечный зов» и «Красная палатка», фильмам «Сошедшие с небес», «О любви», «Еще можно успеть» и другим.