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Цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы попал в шорт-лист премии ООН

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Разработанный в Москве цифровой сервис, помогающий врачам столичных клиник ставить предварительный диагноз на основе искусственного интеллекта, вошел в финал международного конкурса WSIS Prizes 2021, проводимого Всемирным саммитом по вопросам информационного общества (World Summit on the Information Society, WSIS) — организацией, работающей под эгидой ООН.

Речь идет о цифровом решении, разработанном компанией «СберМедИИ» совместно с правительством Москвы. Цифровой помощник представлен на премию в категории E-Health («Электронное здравоохранение») наряду с другими 20 проектами из разных стран. Технология позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. Врач может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный, говорится в описании к сервису.

«В московских поликлиниках цифровой инструмент работает уже более полугода, и за это время врачи поставили с его помощью более 1 миллиона диагнозов», — рассказала РБК заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что внедрять подобные технологии и улучшать качество диагностики в столице позволяет созданная ранее Единая цифровая платформа московского здравоохранения.

В электронные медкарты москвичей добавили снимки КТ и МРТ
Технологии и медиа
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Во время пандемии разработчики в партнерстве с правительством Москвы собрали необходимое количество данных для обучения алгоритма искусственного интеллекта. Цифровой помощник был внедрен во всех взрослых поликлиниках города с октября 2020 года, сегодня его используют более 3,5 тыс. врачей, уточнила Ракова. «Мы очень рады, что наш проект получил высокую оценку ООН и попал в шорт-лист престижной премии WSIS 2021», — добавила она.

Цифровой алгоритм «подсветит» COVID-больных клиник Москвы исходя из риска
Технологии и медиа
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Гендиректор «СберМедИИ» Игал Зак, слова которого приводит пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы, сообщил, что спектр медицинских решений цифрового помощника варьируется от анализа КТ органов грудной клетки прич вирусной пневмонии, включая COVID-19, до выявления патологий молочной железы по маммографии, и постоянно пополняется. «Мы рады, что по итогам голосования профессионального жюри премии проект Умный помощник врача — «Топ-3» вошел в шорт-лист, и надеемся на победу в WSIS Prizes 2021», — добавил он.

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Всего организаторы международного конкурса отобрали для участия в финале 360 цифровых проектов. Победители определятся путем онлайн-голосования на сайте премии, которое продлится до 31 марта. Будут определены 18 проектов-победителей и 72 проекта-чемпиона. Церемония награждения WSIS Prizes 2021 состоится на Всемирном саммите по вопросам информационного общества, который в этом году пройдет с 17 по 21 мая.

Москва премии здравоохранение цифровизация ООН
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