Цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы попал в шорт-лист премии ООН

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Разработанный в Москве цифровой сервис, помогающий врачам столичных клиник ставить предварительный диагноз на основе искусственного интеллекта, вошел в финал международного конкурса WSIS Prizes 2021, проводимого Всемирным саммитом по вопросам информационного общества (World Summit on the Information Society, WSIS) — организацией, работающей под эгидой ООН.

Речь идет о цифровом решении, разработанном компанией «СберМедИИ» совместно с правительством Москвы. Цифровой помощник представлен на премию в категории E-Health («Электронное здравоохранение») наряду с другими 20 проектами из разных стран. Технология позволяет определить с помощью искусственного интеллекта три наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. Врач может выбрать один из предложенных ему предварительных диагнозов либо поставить собственный, говорится в описании к сервису.

«В московских поликлиниках цифровой инструмент работает уже более полугода, и за это время врачи поставили с его помощью более 1 миллиона диагнозов», — рассказала РБК заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что внедрять подобные технологии и улучшать качество диагностики в столице позволяет созданная ранее Единая цифровая платформа московского здравоохранения.

Во время пандемии разработчики в партнерстве с правительством Москвы собрали необходимое количество данных для обучения алгоритма искусственного интеллекта. Цифровой помощник был внедрен во всех взрослых поликлиниках города с октября 2020 года, сегодня его используют более 3,5 тыс. врачей, уточнила Ракова. «Мы очень рады, что наш проект получил высокую оценку ООН и попал в шорт-лист престижной премии WSIS 2021», — добавила она.