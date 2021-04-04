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Власти Москвы допустили второй этап реконструкции поликлиник

В Москве могут запустить второй этап реконструкции поликлиник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас начали подумывать о втором этапе, когда самые ветхие поликлиники будут реконструированы, может быть, реконструировать другие поликлинические объекты», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Антон Подгайко / ТАСС

В июле 2018 года Собянин заявил о необходимости сформировать программу комплексного обновления районных поликлиник столицы, чтобы обеспечить москвичам равный доступ к их услугам.

«У нас десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, не реконструированы, и оборудования недостаточно», — отмечал он.

Мэр Москвы также указал на необходимость обеспечить одинаковое качество обслуживания во всех столичных поликлиниках.
 

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