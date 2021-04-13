Глава МЧС выразил соболезнования семье погибшего пожарного в Петербурге

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным погибшего при тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге сотрудника, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Ведомство окажет всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим пожарным и родным и близким погибшего сотрудника. Пожарные России скорбят о гибели боевого товарища», — говорится в сообщении.

Погибший — командир отделения 64-й пожарно-спасательной части Невского района Илья Белецкий. Он работал в МЧС с 2010 года и «за время службы неоднократно принимал участие в тушении сложных пожаров, спасении людей, награжден ведомственными наградами», отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что сообщение о пожаре в здании «Невской мануфактуры» поступило в 12:35 12 апреля. Спасатели выводили людей из горящего здания, когда «произошел внезапный выброс пламени с последующим интенсивным горением». При тушении и спасении людей еще трое пожарных пострадали.