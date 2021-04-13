Число пострадавших при пожаре в Петербурге работников МЧС выросло до трех

Минздрав России сообщил, что всего при пожаре пострадали пять человек, четверых госпитализировали.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС 12 апреля между 12:00 и 13:00. К тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды. Однако потушить его до сих пор не удалось, мешают сильный ветер, постоянно меняющий направление, а также «конструктивные особенности и высокая пожарная загрузка здания». К вечеру 12 апреля пожар удалось локализовать на территории 1 тыс. кв м.

Среди возможных причин пожара рассматриваются короткое замыкание и нарушения требований пожарной безопасности, сообщил ТАСС. Литовка отметил, что на масштаб пожара могло повлиять и позднее обращение в МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).