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Число пострадавших при пожаре в Петербурге работников МЧС выросло до трех

В Петербурге при тушении пожара в бизнес-центре «Невская мануфактура» пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил городской главк МЧС, передает ТАСС.

«Пострадали три сотрудника МЧС: двое получили травмы тяжелой степени, один — легкой», — уточняется в сообщении.

Беглов заявил о необходимости восстановления «Невской мануфактуры»
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Александр Беглов прибыл к &laquo;Невской мануфактуре&raquo;

Ранее источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что двое пострадавших пожарных получили ожоги 40–50% поверхности тела. Начальник пресс-службы петербургского главка МЧС Андрей Литовка, передает РЕН ТВ, уточнил, что трое пострадавших пожарных госпитализированы. Сотрудника, получившего легкие травмы в виде ожогов рук, 13 апреля выпишут.

Один из сотрудников МЧС, тушивших пожар, Илья Белицкий погиб.

Минздрав России сообщил, что всего при пожаре пострадали пять человек, четверых госпитализировали.

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Сообщение о пожаре поступило в МЧС 12 апреля между 12:00 и 13:00. К тушению привлекли более 350 человек, а также 73 единицы техники, в том числе вертолеты МЧС и Минобороны, которые сбросили более 240 т воды. Однако потушить его до сих пор не удалось, мешают сильный ветер, постоянно меняющий направление, а также «конструктивные особенности и высокая пожарная загрузка здания». К вечеру 12 апреля пожар удалось локализовать на территории 1 тыс. кв м.

Вертолет тушит пожар на «Невской мануфактуре». Видео
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Среди возможных причин пожара рассматриваются короткое замыкание и нарушения требований пожарной безопасности, сообщил ТАСС. Литовка отметил, что на масштаб пожара могло повлиять и позднее обращение в МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Санкт-Петербург пожар МЧС
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