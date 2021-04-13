Число пострадавших при пожаре в Петербурге работников МЧС выросло до трех
В Петербурге при тушении пожара в бизнес-центре «Невская мануфактура» пострадали трое сотрудников МЧС. Об этом сообщил городской главк МЧС, передает ТАСС.
«Пострадали три сотрудника МЧС: двое получили травмы тяжелой степени, один — легкой», — уточняется в сообщении.
Ранее источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что двое пострадавших пожарных получили ожоги 40–50% поверхности тела. Начальник пресс-службы петербургского главка МЧС Андрей Литовка, передает РЕН ТВ, уточнил, что трое пострадавших пожарных госпитализированы. Сотрудника, получившего легкие травмы в виде ожогов рук, 13 апреля выпишут.
Один из сотрудников МЧС, тушивших пожар, Илья Белицкий погиб.